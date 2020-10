Προκλητική κίνηση χαρακτήρισε ο Μάικ Πομπέο το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων, στα Κατεχόμενα και ζήτησε να ανακληθεί αυτή η απόφαση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε σήμερα, Παρασκευή, με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη. Αναφορικά με τα Βαρώσια, ο Πομπέο «εξέφρασε βαθιά ανησυχία και σημείωσε ότι μια τέτοια κίνηση δεν είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», όπως και ότι δεν συμβάλλει στην επανέναρξη των συζητήσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Ο Πομπέο ζήτησε την ανάκληση την απόφαση για το άνοιγμα των Βαρωσίων και καλωσόρισε την ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα. «Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια ολοκληρωμένη λύση για την επανένωση του νησιού, ως μία διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, που θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους και ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε ακόμη η σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μάικ Πομπέο έκανε ανάρτηση στο Twitter με ανάλογο περιεχόμενο. «Συνομίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη για να εκφράσω τη βαθιά ανησυχία μου για το άνοιγμα των Βαρωσίων. Αυτή η ενέργεια δεν είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καλωσορίζουμε τη συζήτηση στον ΟΗΕ για το θέμα, στις 9 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε να ζητάμε επίλυση μέσω του διαλόγου», έγραψε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Spoke with Foreign Minister @Christodulides to express my deep concern about the Oct. 8 reopening of part of Varosha. This action is inconsistent with UNSC resolutions. We welcome the @UN addressing this issue on October 9. We continue to call for resolution through dialogue.