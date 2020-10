Το Twitter μπλόκαρε προσωρινά το λογαριασμό της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ μετά από ένα βίντεο σχετικά με τον γιο του Τζο Μπάιντεν.

Η εφαρμογή έκλεισε για περίπου τρεις ώρες τον λογαριασμό @TeamTrump, καθώς σύμφωνα με την πλατφόρμα έκανε ανάρτηση που παραβιάζει «τους κανονισμούς κατά της δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων».

Το επίμαχο βίντεο αναφέρεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Post για τις επαφές του γιου του υποψηφίου των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα αφορούσε στις επιχειρηματικές συναλλαγές του Χάντερ Μπάιντεν με μια ουκρανική εταιρεία ενέργειας σύμφωνα με το οποίο ο πρώην αντιπρόεδρος φέρεται να είχε συναντηθεί με έναν σύμβουλο της εταιρείας για λογαριασμό του γιου του.

«Ο Τζο Μπάιντεν είναι ψεύτης και έχει διαλύσει τη χώρα μας επί χρόνια», ήταν το σχόλιο της καμπάνιας του Τραμπ. Συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου έκανε ανάρτηση με τον μπλοκαρισμένο λογαριασμό.

Twitter has suspended ⁦ @TeamTrump ⁩ for posting a video calling Joe Biden a liar who has been ripping off our country for years, as it relates to the ⁦ @nypost ⁩ article. 19 days out from the election. pic.twitter.com/Z9FFzridyr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε έκπληκτος στο άκουσμα της είδησης της αναστολής του λογαριασμού της καμπάνιας του και επιτέθηκε εκ νέου στο Τwitter. «Όλο αυτό θα καταλήξει σε μια μεγάλη μήνυση και υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και να είναι πολύ άσχημα, που θα προτιμούσα να μην γίνουν, αλλά πιθανόν θα γίνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο λογαριασμός επανήλθε, οι συνεργάτες του Τραμπ έκαναν εκ νέου ανάρτηση με το σχόλιο «είμαστε πίσω και ποστάρουμε και πάλι το βίντεο που το Twitter δεν θέλει να δείτε. Ο Τζο Μπάιντεν είναι ένας ψεύτης και διαλύει επί χρόνια τη χώρα. Μοιράστε το».

We are back and we are re-posting the video Twitter doesn’t want you to watch.



JOE BIDEN IS A LIAR WHO HAS BEEN RIPPING OFF OUR COUNTRY FOR YEARS!



PASS IT ON. pic.twitter.com/pSWyycFrEF