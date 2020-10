Εξερράγη η μεγαλύτερη βόμβα, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει βρεθεί ποτέ στην Πολωνία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εξουδετέρωσής της από τους πυροτεχνουργούς του Πολωνικού Ναυτικού.

Η πιθανότητα έκρηξης της βόμβας, που βρισκόταν σε κανάλι της Βαλτικής Θάλασσας, ήταν 50-50 αλλά κανείς από τους δύτες δεν τραυματίστηκε.

Η Βρετανική πολεμική Αεροπορία, η RAF είχε ρίξει την βόμβα Τallyboy, γνωστή και ως βόμβα «σεισμός» σε μια επιδρομή το 1945, όπου βύθισε το γερμανικό καταδρομικό Lützow.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοκ από την έκρηξη έγινε αισθητό σε μέρη της πόλης Swinoujscie, που βρίσκεται κοντά.

Η βόμβα έχει μήκος 6 μέτρα και ζυγίζει 5,4 τόνους. Σχεδόν η μισή από αυτή την ποσότητα ήταν εκρηκτικά.

Η βόμβα βρίσκονταν σε βάθος 12 μέτρων.

Οι ναυτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μια τηλεχειριζόμενη συσκευή για να προσπαθήσουν να «φουσκώσουν» τη βόμβα. Μια τεχνική που εάν επιτύχει καίει το εκρηκτικό φορτίο χωρίς να προκαλέσει έκρηξη, αναφέρει ο Adam Easton του BBC από τη Βαρσοβία.

«Η διαδικασία ωστόσο μετατράπηκε σε έκρηξη. Το αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί εξουδετερωμένο. Δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το κανάλι ναυτιλίας Szczecin-Swinoujscie», δήλωσε ο διοικητής Grzegorz Lewandowski, εκπρόσωπος του 8ου παράκτιου στόλου του Πολωνικού Ναυτικού.

«Όλοι οι δύτες βρίσκονταν έξω από τη ζώνη κινδύνου.» επισήμανε.

Breaking: Polish Navy reports that the largest ever unexploded WW2 bomb found in Poland, a 5.4 tonne British 'Tallboy' or 'earthquake' bomb, detonated prematurely during the defusing process. Fortunately all military divers were clear of the danger area. #BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/4oRav10fW5

Dubbed the "earthquake" bomb, the Tallboy bomb was dropped by #Britain's Royal Air Force (RAF) in 1945 in an attack on the #German cruiser Lutzo. It weighs nearly 5,400 kg, including 2,400 kg of explosive. #Poland #WorldWar2Bombs https://t.co/zgoDSPWBxd