Ένας 37χρονος ιερέας παύθηκε από την καθολική εκκλησία, αφού συνελήφθη για προσβολή της δημόσιας αιδούς, μετά από τρίο με δύο dominatrix μέσα σε ναό της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ.

Τα ξημερώματα της 30ης Σεπτεμβρίου, ο 37χρονος κληρικός Τράβις Κλαρκ κάλεσε την "dominatrix-satanatrix" Lady Vi και την «Αυτοκράτειρα Ming» στον ναό των αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οι δύο εργάτριες του σεξ είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και χρεώνουν εκατοντάδες δολάρια την ώρα για να «τιμωρούν» τους πελάτες τους, όπως έκαναν και στην περίπτωση του ιερέα, μέσα στον ναό.

Περνώντας έξω από την εκκλησία, κάποιος κάτοικος της περιοχής παρατήρησε το αναμμένο φως μέσα στον ναό και πλησίασε για να κοιτάξει μέσα από το παράθυρο. Αμέσως εντόπισε τον ιερέα με τις δύο γυναίκες πάνω στην Αγία Τράπεζα, όπου κατά τον ίδιο είχαν απλώσει διάφορα σεξουαλικά βοηθήματα και «παιχνίδια». Σε ένα τρίποδο λίγα μέτρα μακριά, είχαν στήσει μία κάμερα για να μαγνητοσκοπήσουν την βραδιά.

Λίγη ώρα αργότερα συλλαμβάνονταν και οι τρεις με την κατηγορία της προσβολής δημοσίας αιδούς και τώρα είναι αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Ωστόσο ο συνήγορος των εργατριών του σεξ τονίζει πως ο μόνος που προέβη σε κάποιο ποινικά κολάσιμο αδίκημα ήταν ο περαστικός έξω από τον ναό, και όχι οι τρεις ενήλικοι μέσα σε αυτόν. Κατά τον δικηγόρο Μπράντλεϊ Φίλιπς, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ήταν ενήλικοι που συμμετείχαν με την θέλησή τους, πίσω από κλειστές πόρτες σε ιδιωτικό χώρο.

«Δεν έκαναν τίποτα παράνομο. Το γεγονός ότι όλα συνέβησαν σε εκκλησία είναι εντελώς άσχετο. Τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο περαστικός μπήκε σε ιδιωτικό χώρο και κοίταξε μέσα από το παράθυρο. Εξ ορισμού, τίποτα δεν συνέβη σε κοινή θέα».

Ο Φίλιπς λέει πως οι πελάτισσές τους διασύρονται άδικα και προσθέτει: «θα ζητούσα από οποιονδήποτε σκοπεύει να κατακρίνει, να στρέψει την ενέργειά του αλλού». Η αρχιεπισκοπή έπαυσε τον Κλαρκ από τα καθήκοντά του και ο ιερέας δεν έχει προβεί έκτοτε σε κάποιο δημόσιο σχόλιο. Είχε χειροτονηθεί το 2013.

Σχολιάζοντας την έκταση που έλαβε το συμβάν, η Lady Vi ανάρτησε στο Twitter ένα gif με κάποιον άνθρωπο ντυμένο «Σατανά» γράφοντας: «Αυτό είναι το γαμ***** επίσημο σχόλιό μου».

This is my official fucking statement. pic.twitter.com/pzO473uXZy