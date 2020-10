Μια απίστευτη ιδέα τριγύριζε στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ, όσο νοσηλευόταν. Σκεφτόταν να εμφανιστεί με μπλουζάκι του Superman όταν θα έβγαινε από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τους NYT.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τελικά δεν υλοποίησε αυτή την ιδέα, αλλά το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας ήταν αρκετό για να δώσει έμπνευση σε πολλούς χρήστες του Twitter, οι οποίοι έσπευσαν να ικανοποιήσουν την επιθυμία του Τραμπ και να τον «ντύσουν» Superman.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, λόγω κορωνοϊού, ο Τραμπ μοιράστηκε μια ιδέα που είχε, σε αρκετά τηλεφωνήματα που έκανε από την προεδρική σουίτα του Walter Reed National Military Medical Center, αναφέρουν οι ΝΥΤ, που επικαλούνται πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, ήθελε αρχικά να εμφανιστεί ως αδύναμος στα μάτια των πολιτών όταν θα τον έβλεπαν για πρώτη φορά. Όμως, κάτω από το πουκάμισό του θα φορούσε ένα μπλουζάκι του Superman, το οποίο θα αποκάλυπτε ως σύμβολο δύναμης.

Τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υλοποίησε αυτή τη σκέψη. Αλλά το έκαναν πράξη, κατά κάποιο τρόπο, αρκετοί χρήστες του Twitter.

Trump as Superman or SuperSpreader

Truth is his Kryptonite



Look, up in the sky!

It's a bird!

It's a plane!

It's an obese superspreader! pic.twitter.com/rFCgVaTkrO — Berel Youdovich 😷🚫♻️🦠 (@BerelYoudovich) October 11, 2020

(PS) My God, the memes on this... they'll never end. It'll be 2030 and they'll still be using the Trump-as-Fat-Superman meme in GIFs.



Wow. Just... wow. pic.twitter.com/4GowR9Bsr1 — Seth Abramson (@SethAbramson) October 11, 2020

TRUMP WANTED TO WEAR A SUPERMAN SHIRT WHEN HE LEFT THE HOSPITAL



Trump recuperated at Walter Reed Hospital. he said that he was considering wearing a Superman T-shirt underneath his white button-down and red tie during his first pub appearance.https://t.co/81d8d6yaM9 pic.twitter.com/eQ3TrqF0Oa — Pete (@Puppoe1) October 10, 2020

The Real Donald Trump playing Superman pic.twitter.com/ZeN4EHniaA — Outspoken (@Out5p0ken) October 11, 2020





Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε δημόσια εκδήλωση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Μίλησε σε συγκέντρωση στον Λευκό Οίκο, στην οποία έδωσαν το παρών μερικές εκατοντάδες άτομα. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα μιλήσει για μισή ώρα, τελικά η ομιλία του διήρκεσε 18 λεπτά και μεταξύ άλλων δήλωσε ότι νιώθει υπέροχα και πως ο κορωνοϊός «θα εξαφανιστεί».

Λίγες ώρες αργότερα ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Κόνλεϊ, ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού. Όλα τα συμπτώματα έχουν βελτιωθεί, ανέφερε ακόμη ο γιατρός, αλλά δεν διευκρίνισε αν ο Τραμπ έχει βρεθεί αρνητικός στον κορωνοϊό.

Πλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος επιστρέφει κανονικά στην προεκλογική εκστρατεία του όπως όλα δείχνουν. Εξάλλου, για την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματίσει τρεις συγκεντρώσεις, σε Φλόριντα, Αϊόβα και Πενσιλβάνια.