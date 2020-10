Η Βρετανία δήλωσε σήμερα «έτοιμη» για μια αποτυχία των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς πλησιάζει το τέλος της μεταβατικής περιόδου του Brexit.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον «υπογράμμισε τη σαφή δέσμευσή μας να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία» και ότι «εντούτοις, η Βρετανία είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταβατική περίοδο με όρους Αυστραλίας (που ισοδυναμεί με "μη συμφωνία"), αν δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί συμφωνία», αναφέρει η Ντάουνινγκ Στριτ σε ανακοίνωσή της.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας για την εξεύρεση μιας συμφωνίας όσον αφορά τη σχέση μετά το Brexit επαναλήφθηκαν σήμερα στο Λονδίνο με την ελπίδα μιας κατάληξης έως το τέλος Οκτωβρίου, παρά τη μικρή πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα. Θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή και έχει προγραμματιστεί συνάντηση εκείνη την ημέρα μεταξύ των επικεφαλής διαπραγματευτών, του Ευρωπαίου Μισέλ Μπαρνιέ και του Βρετανού Ντέιβιντ Φροστ, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κάλεσε το Λονδίνο να «παίξει με ανοιχτά χαρτιά» στις συνομιλίες, στο τέλος της επικοινωνίας του με τον συντηρητικό πρωθυπουργό. «Η ΕΕ προτιμά μια συμφωνία, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα» έγραψε στο Twitter.

Just talked to @BorisJohnson



The EU prefers a deal, but not at any cost.



Time for the UK to put its cards on the table. #EUCO #15-16October