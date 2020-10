Απόφαση ορόσημο χαρακτηρίζει η Διεθνής Αμνηστία την έκβαση της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Η ετυμηγορία για τη Χρυσή Αυγή «στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε πολιτικές ομάδες με επιθετικές ατζέντες ενάντια στους μετανάστες/ριες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι η βίαιη και ρατσιστική εγκληματική δραστηριότητα, είτε διαπράττεται από άτομα στον δρόμο είτε από μέλη του Κοινοβουλίου, δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Αυτό σημειώνει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο διευθυντής Ευρώπης της Διεθνούς Αμνηστίας, Nils Muižnieks.

Όπως επισημαίνει, «η δράση της Χρυσής Αυγής αποκάλυψε μια ρωγμή που υπάρχει όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν».

Ο Nils Muižnieks χαρακτηρίζει τη σημερινή απόφαση «ορόσημο» ενώ προσθέτει πως «Ελπίζουμε ότι αυτή η απόφαση θα σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για την αποτροπή της ρατσιστικής βίας και των εγκλημάτων μίσους στο μέλλον».

