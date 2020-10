Ο γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αντιμετωπίζει «κανένα σύμπτωμα» του κορωνοϊού μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Σε μια νέα επιστολή, ο γιατρός του Τραμπ, Σον Κόνλει, ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια «ξεκούραστη» νύχτα στον Λευκό Οίκο και ότι σήμερα Τρίτη «δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα».

Τη Δευτέρα το απόγευμα, λίγο πριν την αναχώρησή του από το Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, είχε δηλώσει ωστόσο, ότι για την πλήρη ανάρρωση του προέδρου χρειάζεται άλλη μια εβδομάδα ακόμα.

Επισημαίνει ακόμα, ότι οι ενδείξεις στα ζωτικά όργανα του Αμερικανού Προέδρου παραμένουν σταθερές, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου οξυγόνου στο αίμα του.

Ωστόσο, δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τα φάρμακα που παίρνει ο Πρόεδρος. Ούτε επιβεβαίωσε εάν του έχουν χορηγηθεί επιπλέον στεροειδή.

