Το ΤasteAtlas συστήνει τον κρητικό ντάκο στους αναγνώστες του

Το Taste Atlas δεν σταματάει να δείχνει την εκτίμηση του στην ελληνική κουζίνα και συγκεκριμένα στο αγαπημένο πιάτο του, τον κρητικό ντάκο.

Αυτή τη φορά ενώ ο ντάκος παραμένει η καλύτερη σαλάτα με βάση το γαστρονομικό site, το TasteAtlas δίνει στους αναγνώστες του από όλον τον κόσμο την παραδοσιακή συνταγή.

«Ο ντάκος είναι ένα παραδοσιακό κρητικό πιάτο που αποτελείται από ένα ξηρό κριθαρένιο παξιμάδι, το οποίο ολοκληρώνεται με θρυμματισμένο τυρί μυζήθρα, ψιλοκομμένες ώριμες ντομάτες, ολόκληρες ελιές, κάπαρη, φρέσκια ρίγανη και μερικές γενναιόδωρες πινελιές ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας», αναφέρει η περιγραφή στο TasteAtlas.

«Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ποικιλίες ελιάς όπως η κορωνέικη ή οι τσουνάτες. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται τυρί μυζήθρα και όχι φέτα, που συνήθως σερβίρεται στα τουριστικά εστιατόρια. Το παξιμάδι συχνά τρίβεται απαλά με ένα μικρό κομμάτι σκόρδο και πασπαλίζεται ελαφρά με θαλασσινό αλάτι», συνεχίζει η περιγραφή.

Dakos

📍Crete, Greece 🇬🇷

⭐️ 4.6

#1 best-rated salad in the world



Dakos or ntakos is a traditional Cretan dish consisting of a dry barley rusk called paximadi that is topped with crumbled myzithra cheese, chopped ripe… pic.twitter.com/eGGHIgeqog