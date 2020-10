Οι χρήστες του Twitter πλημμυρίζουν το hashtag #ProudBoys στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνες από γάμους και ευτυχισμένα ζευγάρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Τα Proud Boys, μια ακροδεξιά ομάδα που ιδρύθηκε το 2016, αυτοαποκαλείται «λευκή σοβινιστική» οργάνωση και θεωρείται ομάδα μίσους. Η ομάδα έγινε ευρέως γνωστή όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να την καταδικάσει κατά τη διάρκεια του προεδρικού debate. Αργότερα όμως, κατήγγειλε την ομάδα σε συνέντευξή του στο Fox News.

Την Κυριακή, το hashtag #ProudBoys άρχισε να γίνεται δημοφιλές στη Βόρεια Αμερική, καθώς οι χρήστες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας το συμπεριέλαβαν σε φωτογραφίες από γάμους τους, pride και άλλων σημαντικών στιγμών της ζωής τους.

«Δες αυτά τα χαριτωμένα μικρά #ProudBoys», έγραψε ο Bobby Berk, οικοδεσπότης της δημοφιλούς εκπομπής του Netflix, Queer Eye, αναρτώντας μαζί μια φωτογραφία με τον σύζυγό του. «Retweet και κάντε αυτό το hashtag για την αγάπη, όχι για το μίσος» προέτρεψε τους ακολούθους του.

Ο επίσημος λογαριασμός Twitter των Καναδικών Ένοπλων Δυνάμεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μοιράστηκε μια εικόνα ενός στρατιώτη που φιλάει τον σύντροφό του, μαζί με τη σημαία του Καναδά και το ουράνιο τόξο της υπερηφάνειας στην ανάρτηση. Όλα υπό το hashtag #ProudBoys.

«Αν φοράς τη στολή μας, ξέρεις τι σημαίνει. Αν σκέφτεσαι να φορέσεις τη στολή μας, μάθε τι σημαίνει», ανέφερε σε ένα tweet. «Η αγάπη είναι αγάπη» συμπλήρωσε.

Μια έκθεση του καναδικού στρατού τον Νοέμβριο του 2018 διαπίστωσε ότι 53 μέλη βρέθηκαν να έχουν κάνει διακρίσεις ή να συνδέονταν με ομάδες μίσους, συμπεριλαμβανομένων των Proud Boys και της αντι-μεταναστευτικής ομάδας Soldiers of Odin.

Look at these cute lil #ProudBoys (#retweet and make this hashtag about love, not hate) pic.twitter.com/AddflCUMpi — Bobby Berk (@bobbyberk) October 4, 2020

Oh and the internet wins again! Now go vote as well!!!!!! #ProudBoys https://t.co/nBorYGhSa3 — Nobodygrindslikeus (@networkisstrong) October 4, 2020

Με πληροφορίες του Reuters