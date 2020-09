Νέα NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά εξέδωσε η Τουρκία.

Συγκεκριμένα, η Άγκυρα δέσμευσε περιοχή μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου στις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον σταθμό Σμύρνης της Υπηρεσίας Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφικών και Ωκεανογραφικών Μελετών.

Αναλυτικά η άσκηση θα λάβει χώρα στην περιοχή που περικλείουν οι παρακάτω συντεταγμένες:

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)



GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;



36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

Η νέα NAVTEX έρχεται μετά από δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, με αφορμή την επέτειο για τη ναυμαχία της Πρέβεζας τον Σεπτέμβριο του 1538 διεμήνυσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την «Γαλάζια Πατρίδα» και τα δικαιώματά της.

«Σήμερα, ως μια από τις 10 χώρες που μπορούν να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν πολεμικά πλοία, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις και να προστατεύουμε τη "Γαλάζια Πατρίδα" για να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους συμμάχους μας και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο Χουλουσί Ακάρ, υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ανέφερε ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά της σε όλες τις θάλασσες, ειδικά στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα».