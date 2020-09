Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά στην Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι μετά τη προτροπή τους προς τους Αμερικανούς πολίτες να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Τραμπ σχολίασε «Δεν είμαι οπαδός της, εύχομαι μεγάλη τύχη στον Χάρι - γιατί θα τη χρειαστεί».

Η Μέγκαν και ο Χάρι δεν στηρίζουν επίσημα κανένα υποψήφιο. Ωστόσο, κατά την εμφάνισή τους στο TIME100 του ABC το βράδυ της Τρίτης, ο Χάρι συνέστησε στους ψηφοφόρους να «απορρίψουν τη ρητορική μίσους, την παραπληροφόρηση και την αρνητικότητα στο διαδίκτυο».

«Ήρθε η ώρα να μην προβληματιζόμαστε, αλλά να δράσουμε» είπε. «Στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα μπορέσω να ψηφίσω εδώ στις ΗΠΑ, αλλά πολλοί από εσάς μπορεί να μην γνωρίζετε ότι δεν κατάφερα να ψηφίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο όλη μου τη ζωή. Καθώς πλησιάζουμε τον Νοέμβριο, είναι ζωτικής σημασίας να απορρίπτουμε τη ρητορική μίσους, την παραπληροφόρηση και την αρνητικότητα στο διαδίκτυο».

Η Μέγκαν Μαρκλ χαρακτήρισε τις εκλογές του Νοεμβρίου ως «τις σημαντικότερες εκλογές της ζωής μας».

«Έχουμε έξι εβδομάδες μέχρι τις εκλογές και σήμερα είναι η Ημέρα Εγγραφής των Ψηφοφόρων» δήλωσε η Μέγκαν Μαρκλ κατά την πρώτη κοινή τηλεοπτική εμφάνιση του πριγκιπικού ζεύγους μετά την αποχώρηση από τη βασιλική ζωή.

«Κάθε τέσσερα χρόνια, μας λένε," Αυτές είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της ζωής μας". Και αυτές όντως είναι. Όταν ψηφίζουμε, οι φωνές μας ακούγονται».

Σε απάντηση στις παρατηρήσεις του πρίγκιπα Χάρι για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, το παλάτι χαρακτήρισε τα σχόλια «προσωπικά».

H απάντηση του Μπάκινγχαμ ήταν «ουδέν σχόλιο. Ο Δούκας δεν είναι εργαζόμενο μέλος της Βασιλικής Οικογένειας και τα σχόλια που κάνει είναι προσωπικά».

