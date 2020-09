Μήνυση κατά ελληνικής εφημερίδας για προσβλητικό πρωτοσέλιδο κατέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

«Οι δικηγόροι του Τούρκου προέδρου καταθέτουν μήνυση εναντίον εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ελληνική εφημερίδα, οι οποίοι έχουν ποταπό τίτλο για τον Ερντογάν» ανέφερε το πρακτορείο σε ανάρτησή του στο Twitter, πριν από λίγο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία» προκάλεσε αναστάτωση με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να καλεί τον Έλληνα πρέσβη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε άθλιο το δημοσίευμα.

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Θέση για το ζήτημα, πήρε με ανακοίνωσή του και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του Tύπου είναι απολύτως κατοχυρωμένες στην Ελλάδα», σημείωνε αρχικά το ΥΠΕΞ.

«Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση αποχής από ύβρεις έναντι της προσωπικότητος οιουδήποτε ατόμου, κατά μείζονα λόγο ξένων ηγετών. Η χρήση υβριστικών εκφράσεων απάδει προς τον πολιτικό πολιτισμό της χώρας μας και δεν μπορεί παρά να καταδικάζεται», ανέφερε ακόμη η σχετική ανακοίνωση.

Την Παρασκευή με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας έκανε ειδική αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα.

«Η ελευθερία του λόγου και η ανεξαρτησία του Τύπου τιμώνται από τους Έλληνες και προστατεύονται από το Σύνταγμά μας. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί την ευθύνη σεβασμού προς έναν ξένο ηγέτη. Η προσβλητική γλώσσα είναι αντίθετη με τις αξίες μας και μπορεί μόνο να καταδικαστεί από την ελληνική κυβέρνηση».

Free speech and independence of the press are cherished by the Greek people and protected in our Constitution. This however, does not negate the responsibility to respect a foreign leader. Offensive language is contrary to our values and can only be condemned by the @govgr