Τεράστια φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Λιμάνι της Βηρυτού, προκαλώντας πανικό στους κατοικους, μόλις ένα μήνα μετά την τρομακτική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 190 ανθρώπους.

Η φωτιά καίει σε μια αποθήκη που είχε υποστεί ζημιές από την έκρηξη του περασμένου μήνα. Ειδικότερα, παρότι το μεγαλύτερο μέρος του λιμανιού είχε ισοπεδωθεί κατά την μεγάλη έκρηξη του Αυγούστου, η φωτιά ξέσπασε στο ετοιμόρροπο ερείπιο ενός κτηρίου που είχε απομείνει.

Η αιτία της φωτιάς δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη, ωστόσο σύμφωνα με το Λιβανέζικο στρατό, ξεκίνησε από τις αποθήκες αδασμολόγητων ειδών όπου ήταν αποθηκευμένα ελαστικά και πετρελαιοειδή.

