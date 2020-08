Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει μία σημαντική ανακάλυψη στη μάχη για τη θεραπεία του κορωνοϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Washington Post μετέδωσε πως ο Τραμπ θα ανακοινώσει την κατεπείγουσα έγκριση χρήσης πλάσματος για τη θεραπεία ασθενών με κορωνοϊό, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα.

Το πλάσμα θα προέρχεται από ασθενείς που έχουν αναρρώσει από τη νόσο Covid-19 και η μέθοδος έχει ήδη εφαρμοστεί σε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επικαλείται πηγές με γνώση των τελευταίων δεδομένων.



Η ανακοίνωση θα γίνει σε συνέντευξη Τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα - μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

Αρκετοί παρατήρησαν πως η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, υιοθέτησε στο Twitter τον όρο «κινεζικός ιός» για τον κορωνοϊό Sars-Cov-2.

News conference with President @realDonaldTrump at 6 pm tomorrow concerning a major therapeutic breakthrough on the China Virus. Secretary Azar and Dr. Hahn will be in attendance.