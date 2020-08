Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει μια φωτογραφία που δείχνει τον Κινέζο πρέσβη στο Κιριμπάτι να περπατά πάνω στις πλάτες ανδρών, που είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος.

Ο Τανγκ Σόνγκεν επισκέφθηκε το νησί Μαρακέι στις αρχές Αυγούστου και η φωτογραφία είναι από την τελετή υποδοχής που διοργανώθηκε για τον Κινέζο πρέσβη. Σε αυτή, εκείνος περπατά πάνω στις πλάτες νεαρών ανδρών, που είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος μπροστά του, ενώ ο πρέσβης κρατά από το χέρι δύο γυναίκες με παραδοσιακή ενδυμασία.

Κάποιοι σχολίασαν ότι αυτό το στιγμιότυπο είναι χαρακτηριστικό της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στο Κιριμπάτι. Όμως, αρκετοί ντόπιοι σημείωσαν ότι πρόκειται για παραδοσιακή πρακτική, υποστηρίζοντας ότι η φωτογραφία ερμηνεύθηκε εσκεμμένα λανθασμένα.

Πάντως, ο στρατιωτικός ακόλουθος των ΗΠΑ σε πέντε νησιά του Ειρηνικού, μεταξύ των οποίων και το Κιριμπάτι, είχε διαφορετική άποψη για αυτό το έθιμο. «Απλά δεν μπορώ να φανταστώ οποιοδήποτε σενάριο στο οποίο το να περπατάς στις πλάτες παιδιών, ή ενηλίκων, είναι αποδεκτή συμπεριφορά από οποιονδήποτε πρέσβη, οποιασδήποτε χώρας», έγραψε στο Τwitter ο διοικητής Constantine Panayiotou.

I simply cannot imagine any scenario in which walking on the backs of children is acceptable behavior by an ambassador of any country (or any adult for that matter!) Yet here we are thanks to #China’s ambassador to Kiribati. https://t.co/HcJqfbaKzg