H Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex για γεωτρήσεις από το Γιαβούζ νοτιοδυτικά της Κύπρου, παρά τις έντονες διπλωματικές διεργασίες των τελευταίων ημερών με θέμα την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα τουρκική Navtex ισχύει από τις 18 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Το ερευνητικό σκάφος Γιαβούζ βρίσκεται ήδη στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ στην νέα επιχείρηση θα συμμετέχουν τρία ακόμη πλοία, τα Ertugrul Bey, Osman Bey και Orhan Bey.

Η τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 1036/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-08-2020 18:13)

TURNHOS N/W : 1036/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 AUG-15 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N - 031 45.73 E

34 06.13 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 57.80 E

33 56.18 N - 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z SEP 20.

Σκληρή στάση Ερντογάν

Την ίδια ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν αψηφά την στήριξη της Ευρώπης στην Ελλάδα καθώς και το ενδεχόμενο κυρώσεων από την ΕΕ.

«Δεν θα υποκύψουμε στην κλοπή της υφαλοκρηπίδας μας. Δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά στη γλώσσα των κυρώσεων και των απειλών», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία που εκφώνησε σε μέλη του κυβερνώντος κόμματος στην πόλη της Ριζούντας.

Η Τουρκία είναι πλήρως επικεντρωμένη στην προστασία των δικαιωμάτων της στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και το Αιγαίο, ανέφερε, επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος.

Σχετικά με την ενεργειακή εκμετάλλευση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο Ερντογάν υποστήριξε πως η Τουρκία δικαιολογείται πλήρως βάσει τόσο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας όσο και των υφιστάμενων συνθηκών.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της «χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα», ανέφερε.

«Δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε στην παραμικρή παρενόχληση του πλοίου μας» ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος, λέγοντας πως το Oruc Reis θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του έως την 23η Αυγούστου.

Όπως δήλωσε, η μοναδική λύση είναι μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων.