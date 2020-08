Μια ερώτηση δημοσιογράφου της Huffington Post αιφνιδίασε τον πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

«Κύριε πρόεδρε, μετά από 3,5 χρόνια διακυβέρνησης μετανιώνετε καθόλου για όλα τα ψέματα που έχετε πει στον αμερικανικό λαό;» ρώτησε ο S.V. Dáte, με τον Τραμπ να απαντάει... ρωτώντας: «Όλα τα ποια;»

Dáte: Όλα τα ψέματα.

Τραμπ: Που έχει πει ποιος;

Dáte: «Που έχετε πει εσείς» είπε ο διαπιστευμένος στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφος που επιχείρησε να προσθέσει «δεκάδες χιλιάδ...» για να τον διακόψει ο Τραμπ απευθυνόμενος σε άλλο δημοσιογράφο.

