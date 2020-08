Ως «ανύπαρκτη» χαρακτήρισε τη συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα Ελλάδα και Αίγυπτος, για την οριοθέτηση ΑΟΖ, η Άγκυρα.

«Η συμφωνία είναι για εμάς ανύπαρκτη. Θα το αποδείξουμε και στο μέτωπο και στο τραπέζι. Βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας μας. Δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα μέσα στην περιοχή αυτή» αναφέρει στην πρώτη της αντίδραση η Άγκυρα.

BREAKING: Turkish Foreign Ministry says Egypt-Greece maritime deal is 'invalid' as two countries share no maritime borders.