Η τέως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αποκάλυψε πως πάσχει από «κατάθλιψη ήπιας μορφής» λόγω της πανδημίας κορωνοϊού, της φυλετικής ανισότητας και της «υποκρισίας» της διοίκησης Τραμπ.

Η Μισέλ Ομπάμα παραδέχτηκε πως η διαχείριση των «συναισθηματικών σκαμπανεβασμάτων» απαιτεί «γνώση του εαυτού σου και των πραγμάτων που σου φέρνουν χαρά».

Όπως είπε -κατά τη διάρκεια του δεύτερου επεισοδίου podcast όπου συνομίλησε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Μισέλ Νόρις- έχει δυσκολίες στον ύπνο: «Ξυπνάω εν τω μέσω της νύχτας γιατί ανησυχώ για κάτι ή νιώθω ένα βάρος».

We’ve all been dealing with a lot of change in our lives and our communities. And I couldn't think of anyone better to talk to about this moment then my friend, @michele_norris. You can listen now on @Spotify: https://t.co/9GyFmLFAid #MichelleObamaPodcast pic.twitter.com/fmdOuJlsRO