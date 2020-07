Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Ο' Μπράιεν.

Την είδηση αποκάλυψε αρχικά η ρεπόρτερ του Bloomberg, Τζένιφερ Τζέικομπς, ενώ λίγη ώρα αργότερα την επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον Μάικ Πενς.

«Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Ρόμπερτ Ο' Μπράιεν, βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Έχει ήπια συμπτώματα και είναι σε αυτοαπομόνωση, δουλεύοντας, σε ασφαλή τοποθεσία εκτός των εγκαταστάσεων. Δεν υπάρχει κίνδυνος έκθεσης για τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο. Η δουλειά του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας συνεχίζεται αδιάκοπα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Αυτό δεν είναι το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στον Λευκό Οίκο. Πριν από περίπου δύο μήνες, δύο άλλοι εργαζόμενοι- από τον στενό κύκλο του Τραμπ και του Πενς- είχαν βρεθεί θετικοί στον ιό. Επίσης, αρκετά μέλη της προεκλογικής καμπάνιας του Αμερικανού προέδρου βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, πριν και μετά τη συγκέντρωση που έγινε στην Τάλσα τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά τον Ρόμπερτ Ο' Μπράιεν, στις αρχές του μήνα είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη, για να συναντήσει ομολόγους του. Σε αρκετές φωτογραφίες εμφανιζόταν να μην κρατά αποστάσεις, ενώ δεν φορούσε μάσκα, σημειώνει ο Guardian. Πάντως, σύμφωνα με το Bloomberg, εκτιμάται ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου προσβλήθηκε από τον ιό κατά τη διάρκεια οικογενειακής εκδήλωσης και όχι σε ένα από τα ταξίδια του.

Very productive meeting with my #French, #German, #Italian, and #UK counterparts. We discussed the major threats and challenges facing the United States and #Europe, as well as new ways to work together in the post-#COVID19 world. pic.twitter.com/DGrSUjYEQw