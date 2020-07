Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία του να φορά μάσκα, χαρακτηρίζοντας εμμέσως «πατριωτική» την κίνηση- μια ξεκάθαρη μεταστροφή από την μέχρι πρότινος άρνησή του για μάσκα προστασίας δημοσίως.

«Είμαστε ενωμένοι στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τον αόρατο ιό της Κίνας και πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι πατριωτικό να φοράτε μάσκα προσώπου όταν δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε κοινωνικά. Δεν υπάρχει κανένας πιο πατριώτης από εμένα, ο αγαπημένος σας Πρόεδρος!», έγραψε ο Τραμπ την Δευτέρα, σχεδόν τρεις μήνες αφότου τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συνέστησαν την χρήση μάσκας.

Η φωτογραφία φαίνεται να απεικονίζει τον Τραμπ να φορά μάσκα με την προεδρική σφραγίδα στη διάρκεια επίσκεψης στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, νωρίτερα μες στο μήνα - η πρώτη και μοναδική φορά που εμφανίστηκε με μάσκα δημοσίως, έχοντας απορρίψει επανειλημμένα τη χρήση της εν μέσω πανδημίας.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN