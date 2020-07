Οι ιρανικές αρχές φέρεται να σταμάτησαν τις επικείμενες εκτελέσεις τριών αντικυβερνητικών διαδηλωτών μετά από μια καμπάνια στα social media, που στήριξαν μεταξύ άλλων πολλοί διάσημοι.

Το περσικό hashtag #do_not_execute χρησιμοποιήθηκε 7.5 εκατομμύρια φορές από όταν ανακοινώθηκε την Τρίτη πως το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις θανατικές ποινές τους.

Για την υπόθεσή τους διατάχθηκε επαναληπτική δίκη. Οι τρεις άντρες είχαν συλληφθεί στη διάρκεια συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας τον περασμένο Νοέμβριο, στις οποίες είχαν χάσει την ζωή τους εκατοντάδες διαδηλωτές.

Δικηγόροι των τριών αντρών φέρεται να ενημερώθηκαν επίσης πως για πρώτη φορά θα μπορέσουν να εξετάσουν τα δικαστικά έγγραφα και τα στοιχεία εναντίον των πελατών τους.

Οι Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi και Saeed Tamjidi, που όλοι τους είναι στην ηλικία των 20, συνελήφθησαν στην διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν το Νοέμβριο, λόγω της απόφασης της κυβέρνησης να αυξήσει την τιμή του πετρελαίου.

Το Ιράν έρχεται δεύτερο σε κρατικές εκτελέσεις μετά την Κίνα.

Παρόλο που είχαν να διαχειριστούν ένα από τα χειρότερα μέτωπα της πανδημίας παγκοσμίως, με απολογισμό πάνω από 13.000 νεκρούς και μια βαθιά οικονομική κρίση, οι ιρανικές αρχές δεν σταμάτησαν την εκδίκαση υποθέσεων και την υλοποίηση θανατικών ποινών.

Νωρίς την Τρίτη, δυο Κούρδοι εκτελέστηκαν στην φυλακή της Ούρμια, στην επαρχεία του δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Οι Diaku Rasoulzadeh και Saber Sheikh Abdollah, ηλικίας περίπου 20 και 30 ετών αντίστοιχα, είχαν καταδικαστεί σε θάνατο το 2015 για την τοποθέτηση βόμβας σε στρατιωτική παρέλαση του Μαχαμπάντ, πέντε χρόνια νωρίτερα.

Ο δικηγόρος τους δήλωσε στο BBC Persian πως ήταν αθώοι και πως δεν παρουσιάστηκαν αποδείξεις στην δίκη τους, εκτός από τις απολογίες που τους εκμαίευσαν κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων.

Η Διεθνής Αμνηστία είπε πως οι δυο άντρες ήταν «τα τελευταία θύματα του βαθιά προβληματικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης του Ιράν, που συστηματικά στηρίζεται σε κατασκευασμένα στοιχεία».

Τον περασμένο Νοέμβριο, εκατομμύρια Ιρανοί ξεχύθηκαν στους δρόμους όλης της χώρας για να διαδηλώσουν κατά της φτώχειας, της λιτότητας και την οικονομικής κακοδιαχειρίσης. Ήρθαν αντιμέτωποι με βία από τις δυνάμεις ασφαλείας και εκατοντάδες σκοτώθηκαν.

Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε πως οι τρεις άντρες που καταδικάστηκαν σε θάνατο σχετικά με τις διαδηλώσεις πέρασαν από «χυδαία άδικες δίκες».

«Οι ισχυρισμοί τους περί βασανιστηρίων αγνοήθηκαν και τους απέσπασαν "ομολογίες" χωρίς την παρουσία δικηγόρου, κατόπιν ξυλοδαρμού, ηλεκτροσόκ και κρέμασμα ανάποδα, προκειμένου να τους καταδικάσουν για "εχθρότητα απέναντι στο Θεό" μέσω πράξεων εμπρησμού και βανδαλισμού», ανέφερε η οργάνωση.

Στην καμπάνια μέσω social media για να σταματήσουν οι εκτελέσεις τους συμμετείχαν πολλά επιφανή πρόσωπα εντός και εκτός Ιράν.

«Ζητώ από τον Ανώτατο Δικαστή Αλί Χαμενεΐ, τον πρόεδρο Χασάν Ροχανί και τον αρχιδικαστή Ιμπραήμ Ραϊσί: Σας παρακαλώ δείξτε οίκτο σε αυτούς τους τρεις Ιρανούς νέους. Παρακαλώ σταματήστε την εκτέλεσή τους για χάρη της οικογένειας και του κόσμου», έγραψε ο ποδοσφαιριστής Masoud Shojaei στο Instagram.

«Ορκίζομαι στον προφήτη της καλοσύνης και της συμπόνοιας, σας παρακαλώ σταματήστε την εκτέλεση των τριών νέων», ανέφερε ο ηθοποιός Shahaab Hosseini.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε επίσης το Ιράν να σταματήσει τις εκτελέσεις.

Three individuals were sentenced to death in Iran for participating in protests. The execution is expected momentarily. Executing these three people sends a terrible signal to the world and should not be done! #StopExecutionsInIran