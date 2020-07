Η Ζίντζι Μαντέλα, η μικρότερη κόρη του Νέλσον Μαντέλα, έφυγε από τη ζωή στα 59 της χρόνια.

Η Ζίντζι Μαντέλα άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, το πρωί της Δευτέρας. Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της.

Ήταν πρέσβειρα της Νότιας Αφρικής στη Δανία από το 2015, ενώ επρόκειτο να γίνει επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της χώρας της στη Λιβερία, σύμφωνα με το BBC. «Θρηνούμε την απώλεια μιας ατρόμητης πολιτικής ακτιβίστριας«, έγραψε ο πρόεδρος της Ν. Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, στο Twitter, τονίζοντας ότι η Ζίντζι Μαντέλα ήταν μια ηγέτιδα και η ίδια.

I offer my deep condolences to the Mandela family as we mourn the passing of a fearless political activist who was a leader in her own right. Our sadness is compounded by this loss being visited upon us just days before the world marks the birthday of the great Nelson Mandela. pic.twitter.com/RC0YQ6VEvf