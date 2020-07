Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το επιχείρημα Τραμπ περί προεδρικής ασυλίας και αποφάσισε πως εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μπορεί να αιτηθεί να του παραδοθούν οικονομικά αρχεία -μεταξύ αυτών και οι φορολογικές δηλώσεις- του Αμερικανού προέδρου.

Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε πως, τουλάχιστον προσώρας, ο Τραμπ δεν χρειάζεται να μοιραστεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες με το Κογκρέσο.

Με ευρεία πλειοψηφία 7 υπέρ, 2 κατά, οι αποφάσεις συντάχθηκαν από τον συντηρητικό αρχιδικαστή Τζον Ρόμπερτς. Το δικαστήριο κατέστησε σαφές πως ούτε εν ενεργεία πρόεδρος μπορεί να αποφύγει ποινική έρευνα. Αποφάσισε δε, πως η κλήτευση που έχει εκδοθεί για το λογιστικό γραφείο Mazars LLP που επί χρόνια έχει τη διαχείριση των φορολογικών υποθέσεων του Τραμπ για την παράδοση στις εισαγγελικές αρχές διαφόρων εγγράφων, μπορεί να υλοποιηθεί.

Ο Τραμπ, πρώην μεγαλοεπιχειρηματίας, είναι ο πρώτος πρόεδρος μετά τον Ρίτσαρντ Νίξον που δεν έχει δημοσιοποιήσει τις φορολογικές του δηλώσεις. Οι δικηγόροι του επιμένουν πως η θέση του τού εξασφαλίζει ασυλία.

Ο Τραμπ κατήγγειλε «πολιτική κυνήγι μαγισσών», δηλώνοντας πως είναι θύμα «πολιτικής δίωξης» μετά από δύο αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις και οικονομικά του αρχεία.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο παραπέμπει τον φάκελο σε κατώτερο δικαστήριο, οι διαδικασίες συνεχίζονται. Πρόκειται μόνο για πολιτικές διαδικασίες», ανέφερε στο Twitter.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!