Πυροβολισμοί ξέσπασαν το σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου στην Ατλάντα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άνθρωποι και να χάσουν την ζωή τους άλλοι τρεις, ανάμεσά τους ένα 8χρονο κορίτσι.

Η αστυνομία διέταξε έρευνα μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 8χρονης, το βράδυ του Σαββάτου, στο δρόμο μπροστά από ένα εστιατόριο Wendy's, όπου ένα πρώην αστυνομικός είχε σκοτώσει τον Rayshard Brooks, στις 12 Ιουνίου.

Η μικρή Secoriea Turner βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο με την μητέρα της και έναν ενήλικα φίλο τους. Ο οδηγός επιχείρησε να μπει σε ένα πάρκινγκ όπου μια ομάδα ανθρώπων είχε στήσει οδοφράγματα. Κάποιος άνοιξε πυρ κατά του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα το κορίτσι. Η 8χρονη μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

«Φτάνει ως εδώ. Πυροβολήσατε και σκοτώσατε ένα μωρό. Και δεν υπήρχε μόνο ένας δράστης, αλλά τουλάχιστον δυο. Αν θέλετε να γίνετε μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα, πρέπει να καθαρίσετε την περιοχή», δήλωσε η δήμαρχος της Ατλάντα Keisha Lance Bottoms, καλώντας όποιον γνωρίζει να δώσει πληροφορίες για τον θύτη ή τους θύτες.

«Γίνονται ειρηνικές διαμαρτυρίες στην πόλη και όλη τη χώρα, τις οποίες επικροτώ και ευχαριστώ που τιμούν τις ζωές τόσο πολλών ανθρώπων, οι οποίοι σκοτώθηκαν άδικα στην Αμερική. Αλλά αυτή η αυθαίρετη Άγρια Δύση, "πυροβολήστε τους επειδή μπορείτε", πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε η ίδια.

Mayor Bottoms & Interim Chief Bryant speak on 8-year-old murdered over the holiday weekend. https://t.co/iCjls5QC47

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές έδωσαν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των δύο ανδρών που θεωρούνται ύποπτοι για την δολοφονίας της 8χρονης, προσφέροντας αμοιβή 10.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στη σύλληψη των δραστών.

BREAKING: $10,000 Reward issued for the shooting death of 8 year-old Secoriea Turner. Call 404-617-3012 with information on this case. pic.twitter.com/57dVNQVmgV