Η δρ. Κλερ Γουέναμ έδινε μια συνέντευξη στο BBC για τα τοπικά lockdown όταν η μικρή της κόρη διέκοψε για ένα... επείγον θέμα, ένα μονόκερο.

Η μικρή Σκάρλετ πετάχτηκε μπροστά από τη μαμά της, καθώς ο δημοσιογράφος της έκανε μια ερώτηση, για να πάρει μια εικόνα με έναν μονόκερο.

Η επίκουρη καθηγήτρια παγκόσμιας υγειονομικής πολιτικής στο London School of Economics συνέχισε να μιλά στο δημοσιογράφο, με παροιμιώδη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, αν και ο παρουσιαστής, Κρίστιαν Φρέιζερ έδειχνε να διασκεδάζει την κατάσταση.

Στο φόντο της σύνδεσης μέσω Skype, η μικρή προσπαθούσε να καταλήξει για το πού θα τοποθετήσει την κορνίζα. Ο δημοσιογράφος επιχείρησε να της δώσει μια άποψη λέγοντάς της πως «είναι καλύτερα στο ράφι χαμηλά. Είναι ένας ωραίος μονόκερος» και τότε εκείνη άρχισε να ρωτά επίμονα το όνομά του. «Κρίστιαν» απάντησε εκείνος, με τη μαμά της να χαμογελά απολογούμενη.

Μάλιστα, όπως είπε εκ των υστέρων στο BBC, είναι ειρωνικό το ότι της συνέβη κάτι τέτοιο λίγο καιρό μετά από ένα άρθρο της στην Ιατρική Επιθεώρηση Βρετανίας όπου υποστήριζε πως η σύγκρουση μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής που προκάλεσε η πανδημία, ίσως στην πραγματικότητα βοηθήσει περαιτέρω στην ισότητα των φύλων. Όπως πρόσθεσε, ποτέ δε φαντάστηκε πως θα αφορούσε την ίδια.

Λίγο αργότερα, μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, η ίδια ενημέρωσε πως «αποφασίσαμε ράφι για τον μονόκερο», ευχαριστώντας «όλους για τα καλά τους λόγια που κανονικοποιούν την ισορροπία του εργαζόμενου γονιού για την οποία τόσοι πολλοί κάνουμε ζογκλερικά εν μέσω πανδημίας»

We’ve decided on a shelf for the unicorn.



Thanks to all for kind words normalising the work-parent balance that so many are juggling amid #covid19 chaos



⁦@BBCNews⁩ ⁦⁦⁦@haynesdeborah⁩



Today Scarlett wants to be #superheroelsa pic.twitter.com/byMbCPrZQD