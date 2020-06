Ένα νέο στέλεχος της γρίπης που έχει τη δυνατότητα να γίνει πανδημία έχει εντοπιστεί στην Κίνα από επιστήμονες, μεταδίδει το ΒΒC.

Η γρίπη αυτή αναδύθηκε πρόσφατα και μεταφέρεται από χοίρους, αλλά μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους, λένε οι επιστήμονες. Οι ερευνητές ανησυχούν ότι θα μπορούσε να μεταλλαχθεί περαιτέρω ώστε να εξαπλωθεί εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει παγκόσμιο ξέσπασμα.

Αν και δεν θεωρείται για την ώρα άμεσο πρόβλημα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά να προσαρμοστεί για να μολύνει ανθρώπους και κατά τους ειδικούς χρειάζεται στενή παρακολούθηση. Καθώς είναι νέο στέλεχος, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν μικρή ή καθόλου ανοσία στον ιό.

Οι επιστήμονες γράφουν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών) ότι πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα μέτρα για τον έλεγχο του ιού στους χοίρους και να υπάρξει στενή παρακολούθηση των εργαζομένων στη βιομηχανία χοίρων.

Ένα κακό νέο στέλεχος της γρίπης είναι από τις κορυφαίες απειλές για ασθένειες που παρακολουθούν οι ειδικοί, ακόμη και ενώ ο κόσμος προσπαθεί να τερματίσει την τρέχουσα πανδημία κορωνοϊού. Η τελευταία πανδημική γρίπη που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα- το ξέσπασμα της γρίπης των χοίρων του 2009 που ξεκίνησε στο Μεξικό - ήταν λιγότερο θανατηφόρα από ό, τι φοβόντουσαν αρχικά, κυρίως επειδή πολλοί ηλικιωμένοι είχαν κάποια ανοσία, πιθανώς λόγω της ομοιότητάς του με άλλους ιούς της γρίπης που είχαν κυκλοφορήσει χρόνια πριν.

Αυτός ο ιός, που ονομάζεται A / H1N1pdm09, καλύπτεται τώρα από το ετήσιο εμβόλιο γρίπης για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι προστατεύονται. Ωστόσο το νέο στέλεχος της γρίπης που έχει εντοπιστεί στην Κίνα είναι παρόμοιο με το γρίπη των χοίρων του 2009, αλλά με κάποιες νέες αλλαγές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποτελέσει μεγάλη απειλή, αλλά ο καθηγητής Kin-Chow Chang και οι συνάδελφοί του που τον μελετούν, λένε ότι πρέπει να τον παρακολουθούμε. Ο ιός, τον οποίο οι ερευνητές αποκαλούν G4 EA H1N1, μπορεί να αναπτυχθεί και να πολλαπλασιαστεί στα κύτταρα στους ανθρώπινους αεραγωγούς.

Τα τρέχοντα εμβόλια γρίπης δεν φαίνεται να προστατεύουν από τον ιό, αν και θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για να το κάνουν αν χρειαστεί. Ο καθηγητής Kin-Chow Chang, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο BBC: «Αυτή τη στιγμή είμαστε συγκεντρωμένοι στον κορωναϊό και δικαίως. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους δυνητικά επικίνδυνους νέους ιούς».

Ο καθηγητής James Wood, επικεφαλής του Τμήματος Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι η έρευνα αυτή «έρχεται ως ευεργετική υπενθύμιση» ότι διατρέχουμε συνεχώς τον κίνδυνο νέας εμφάνισης παθογόνων και ότι τα εκτρεφόμενα ζώα, με τα οποία οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη επαφή παρά με την άγρια φύση, μπορεί να λειτουργήσουν ως πηγή σημαντικών πανδημικών ιών».