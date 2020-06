Σίγουρα δεν είναι η προεκλογική καμπάνια που θα περίμενε κανείς από το παιδί ενός πολιτικού, αλλά η κόρη του ενός ρεπουμπλικανού υποψήφιου «παρακαλεί» τον κόσμο στο Μίσιγκαν «για όνομα του Θεού, μην ψηφίσετε τον πατέρα μου».

«Πείτε το σε όλους», έγραψε η Στέφανι Ρίγκαν σε ένα μήνυμα στο Twitter, που έχει γίνει viral, μετρώντας περισσότερα από 180.000 like.

Σε επόμενο μήνυμα, κάλεσε τους ψηφοφόρους να ψάξουν μόνοι τους το παρελθόν του πατέρα της, Ρόμπερτ Ρίγκαν, γράφοντας: «Δεν νιώθω ασφαλής να μοιραστώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστεύω του, αλλά σας παρακαλώ ψάξτε τον και απλώς διαβάστε μόνοι σας».

Η Ρίγκαν θα είναι υποψήφιος στις τοπικές εκλογές τον ερχόμενο Αύγουστο.

if you’re in michigan and 18+ pls for the love of god do not vote for my dad for state rep. tell everyone