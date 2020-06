Ολοσχερώς καταστράφηκε μια ολοκαίνουργια Lamborghini μόλις 20 λεπτά μετά την αγορά της και την κυκλοφορία της στο δρόμο.

Σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία, το πολυτελές όχημα, που εκτιμάται πως κοστίζει περίπου 200.000 λίρες, καταστράφηκε ενώ βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο Μ1 κοντά στο δυτικό Γιορκσάιρ.

Η Lamborghini ήταν σταματημένη στην τρίτη λωρίδα λόγω μιας «μηχανικής βλάβης» όταν χτυπήθηκε από φορτηγό, που έπεσε πάνω της.

Ο οδηγός του φορτηγού, από την σύγκρουση, τραυματίστηκε στο κεφάλι, αλλά η κατάστασή του δεν κρίνεται σοβαρή.

Αστυνομικός του τμήματος του Γιορκσάιρ δημοσίευσε φωτογραφίες από το ατύχημα, σχολιάζοντας πως παρόλο που ήταν «απλώς ένα αυτοκίνητο» ο ίδιος «θα μπορούσε να είχε κλάψει».

M1 Ossett today - It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD