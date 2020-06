Η Αν Χάθαγουεϊ κατέφυγε σε μια παλιά επιτυχία για να υπενθυμίσει τους συμπολίτες της να φορούν μάσκα, εν μέσω της πανδημίας κορωνοϊού.

Την περασμένη εβδομάδα, ο χρήστης @AJhisnandez πόσταρε στο Twitter ένα meme με μια παλιά σκηνή της Άντι Σακς, της πρωταγωνίστριας της ταινίας «Ο Διάβολος Φορούσε Prada». Η βοηθός που ενσάρκωνε η Χάθαγουεϊ είχε υποστεί μια μεγάλη ενδυματολογική μεταμόρφωση, κάνοντας τα κεφάλια των συναδέλφων της γυρνούν, καθώς πήγαινε στο γραφείο της ντυμένη με Chanel.

Στo διάσημο αυτό στιγμιότυπο ο @AJhisnandez πρόσθεσε μια μάσκα στο πρόσωπο της Χάθαγουεϊ, επικαλούμενος μια ατάκα της ταινίας και γράφοντας: «Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών συνιστούν την κάλυψη προσώπου γιατί βρισκόμαστε ακόμα εν τω μέσω της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19».

"are you wearing the C—"



“the CDC recommended face covering because we’re still in the middle of the global COVID-19 pandemic? yeah, i am.” pic.twitter.com/k0LZHbiXK4