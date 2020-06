Αναφορές για επίθεση με μαχαίρι με πολλούς τραυματίες πριν από λίγο στα Μέσα στη Βρετανία.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Reading της νότιας Αγγλίας.

Η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και ερευνά αναφορές για το περιστατικό.

H Τelegraph κάνει λόγο για τρεις νεκρούς και δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση, που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το Sky News μετέδωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν στο σημείο όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter.

Σε ανάρτηση της η αστυνομίας στο Twitter ανέφερε πως «Γνωρίζουμε για ένα περιστατικό στο Forbury Gardens, στο Reading. Οι αξιωματικοί βρίσκονται στη σκηνή και ερευνούν το συμβάν».

Some more pics from around town where Forbury Gardens has been closed off #rdg #rdguk pic.twitter.com/W87uS9XTRi

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή γύρω από τη σκηνή, ενώ οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους ανθρώπους να μείνουν μακριά μετά την αναφορά του περιστατικού περίπου στις 7.30 μ.μ. (τοπική ώρα).

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.



Officers are on the scene and investigating the incident.