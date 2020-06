Αμερικανός δικαστής απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ για διαταγή αποκλεισμού της έκδοσης του βιβλίου, του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειάς του, Τζον Μπόλτον.

«Ενώ η μονομερής συμπεριφορά του Μπόλτον εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια, η κυβέρνηση δεν έχει αποδείξει ότι η διαταγή απαγόρευσης είναι η κατάλληλη απάντηση», δήλωσε ο δικαστής των ΗΠΑ, Ρόις Λάμπερτ, στην απόφασή του.

Η διοίκηση Τραμπ είχε ζητήσει προσωρινή απαγόρευση και προκαταρκτική έρευνα κατά της δημοσίευσης του «The Room Where It Happened: A White House Memoir», λέγοντας ότι περιέχει πληροφορίες που απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Το βιβλίο, που έχει προγραμματιστεί να βγει στα ράφια των καταστημάτων την Τρίτη, βρίσκεται ήδη στα χέρια των οργανισμών μέσων ενημέρωσης.

«Ο εναγόμενος Μπόλτον έχει παίξει με την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει εκθέσει τη χώρα του σε βλάβη και τον εαυτό του σε αστική (και ενδεχομένως ποινική) ευθύνη » είπε ο δικαστής.

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι μια διαταγή απαγόρευσης τώρα δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη ζημιά.

«Με εκατοντάδες χιλιάδες αντίγραφα σε όλο τον κόσμο - πολλά σε ειδησεογραφικές αίθουσες - η ζημιά έχει ήδη γίνει», δήλωσε ο Λάμπερτ.

Σε ένα tweet λίγο μετά την έκδοση της απόφασης, ο Τραμπ κατηγόρησε ξανά τον Μπόλτον ότι κυκλοφόρησε απόρρητες πληροφορίες.

«Πρέπει να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα για αυτό. Του αρέσει να ρίχνει βόμβες στον κόσμο και να τους σκοτώνει. Τώρα οι βόμβες θα πέσουν πάνω του» έγραψε ο Τραμπ.

Επανήλθε ωστόσο μιλώντας για τεράστια νίκη του. «Τεράστια δικαστική νίκη κατά του Μπόλτον. Προφανώς, με το βιβλίο που έχει ήδη διανεμηθεί και διαρρεύσει σε πολλούς ανθρώπους και τα μέσα ενημέρωσης, τίποτα δεν μπορούσε να κάνει ο σεβαστός δικαστής για να το σταματήσει» έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος.

BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it...BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made....