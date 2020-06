Ένταση επικράτησε σε πτήση των American Airlines χθες, με επιβάτη να απομακρύνεται από το πλήρωμα, όταν αρνήθηκε να φορέσει μάσκα.

Όπως επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία, το πλήρωμα τού αεροσκάφους ζήτησε από τον Μπράντον Στράκα να κατέβει από την πτήση όταν εκείνος αρνήθηκε να φορέσει μάσκα, συμμορφούμενος με τους ισχύοντες κανονισμούς που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο των προστατευτικών μέτρων για την πανδημία κορωνοϊού.

Πρόκειται για το πρώτο συμβάν του είδους που έχει γνωστοποιηθεί από τη στιγμή ανακοίνωσης των αυστηρότερων μέτρων από τους αερομεταφορείς.

Η χρήση μάσκας στις πτήσεις δεν επιβάλλεται από τον νόμο, ωστόσο οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ορίσει τους δικούς τους κανονισμούς για πλήρωμα και επιβάτες.

«Μετά την άρνησή του να συμμορφωθεί με τις οδηγίες τού πληρώματος, οι υπεύθυνοι της πτήσης τού ζἠτησαν να αποβιβαστεί. Αποβιβάστηκε και η πτήση αναχώρησε με τέσσερα λεπτά καθυστέρηση» ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Ο Στράκα έκλεισε ξανά εισιτήρια για επόμενη πτήση από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το Ντάλας, συμφωνώντας να συμμορφωθεί με την πολιτική ασφαλείας της εταιρείας. Ο ίδιος φόρεσε τη μάσκα που του παρείχε η εταιρεία, ωστόσο κανείς δε διαμαρτυρήθηκε όταν την έβγαλε κατά την πτήση.

«Είναι παράλογο. Εντελώς παράλογο. Δεν έχουμε καν επιλογή πια» έγραψε ο ίδιος αργότερα στα social media.

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.