Μια ξαφνική κατολίσθηση προκάλεσε την καταστροφή τουλάχιστον 8 οικιών στην Άλτα της Νορβηγίας, όταν τα κτίσματα παρασύρθηκαν μαζί με το κινούμενο έδαφος και βυθίστηκαν στην θάλασσα.

Σύμφωνα με αξιωματικό του τοπικού αστυνομικού τμήματος που μίλησε στο LiFO.gr, τα περισσότερα από τα οικήματα που καταστράφηκαν δεν ήταν μόνιμες κατοικίες και αυτό συνέτεινε στο να μην χάσει κανένας άνθρωπος την ζωή του. «Αν αυτό είχε συμβεί το Σαββατοκύριακο μπορεί να είχαμε θύματα».

«Ήταν κυρίως εξοχικές εστίες. Το βίντεο που βλέπετε είναι αληθινό», μας επιβεβαίωσε η ίδια πηγή για τις εικόνες από την τεράστια κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες, στις 3:15μ.μ τοπική ώρα.

Μια παραθαλάσσια περιοχή μήκους 660 μέτρων και πλάτους 160 μ. υποχώρησε άξαφνα στέλνοντας στην θάλασσα ό,τι βρισκόταν πάνω της.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m