Ο Άντονι Φάουτσι τόνισε τη Δευτέρα πως δεν βρίσκεται πλέον σε συχνή επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ, σχόλιο που έχει προκαλέσει νέα ανησυχία πως ο Λευκός Οίκος τον έχει στον «πάγο» ενώ η πανδημία κορωνοϊού εξακολουθεί να σαρώνει τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος τον ρωτά για τις εξελίξεις ως προς την ανάπτυξη εμβολίου για την Covid-19, ο κορυφαίος επιδημιολόγος και μέλος της task force του Λευκού Οίκου για τον κορωνοϊό, απάντησε αρνητικά: «Όχι... Όπως ίσως έχετε προσέξει, οι συσκέψεις της ειδικής ομάδας δεν πραγματοποιούνται συχνά εσχάτως. Και οπωσδήποτε οι συναντήσεις μου με τον πρόεδρο έχουν μειωθεί δραματικά».

Ο Φάουτσι σημείωσε πως οι συσκέψεις της ομάδας εργασίας για τον κορωνοϊό ήταν καθημερινές, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, τονίζοντας πως ο ίδιος και ο Τραμπ συχνά μιλούσαν και μετά το πέρας των συναντήσεων.

Ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Ασθενειών πρόσθεσε πως δε έχει μιλήσει ή συναντήσει τον Τραμπ εδώ και δύο εβδομάδες και πως η τελευταία τους επαφή ήταν στις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με κυβερνήτες.

