Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στις αρχές των αμερικανικών πολιτειών και πόλεων να σκληρύνουν κατά πολύ την στάση τους κατά των διαμαρτυριών εναντίον της αστυνομίας, διαφορετικά θα επέμβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας και τον στρατό και προχωρώντας σε συλλήψεις.

«Φιλελεύθεροι Κυβερνήτες και Δήμαρχοι πρέπει να τηρήσουν ΠΟΛΥ σκληρότερη στάση, διαφορετικά η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα επέμβει και θα κάνει ό,τι πρέπει να γίνει, και αυτό περιλαμβάνει την χρήση της απεριόριστης ισχύος του Στρατού μας και πολλές συλλήψεις», απείλησε ο Τραμπ με ένα ακόμη tweet.

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you!