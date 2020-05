Διάσημος Αιγύπτιος ηθοποιός αποκάλυψε δημοσίως σε τηλεοπτική εκπομπή πως ο γιος του προέβη σε διαδικασία φυλομετάβασης για να γίνει άντρας.

Την περασμένη Κυριακή, ο Hisham Selim εξέπληξε τους τηλεθεατές μιλώντας ανοιχτά σχετικά με τον 26χρονο γιο του, Nour, κίνηση σπάνια για τα δεδομένα της συντηρητικής χώρας του. Δυο ημέρες αργότερα, έδωσε νέα τηλεοπτική συνέντευξη, αυτή τη φορά μαζί με τον Nour - προηγουμένως Noura.

Η κίνησή του προκάλεσε τεράστιο κύμα συμπαράστασης στα social media, με ακτιβιστές της κοινότητας LGBT να την χαρακτηρίζουν σπουδαίο βήμα. Στην Αίγυπτο, μια θρησκευτικά συντηρητική κοινωνία, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στιγματίζεται έντονα. Ωστόσο τα transgender άτομα είναι συγκριτικά πιο αποδεκτά από την κοινωνία και την αιγυπτιακή κυβέρνηση σε σχέση με τους ομοφυλόφιλους.

Παρόλο που η ομοφυλοφιλία δεν θεωρείται παράνομη σύμφωνα με τους νόμους, τα LGBT άτομα της υπόκεινται ανά περιόδους σε μέτρα καταστολής και συλλήψεις λόγω «ανηθικότητας».

«Πρέπει να τον βοηθήσω»

Στην πρώτη συνέντευξη, στο ιδιωτικό κανάλι Al-Qahira Wa al-Nas, ο Selim αποκάλυψε πώς ο γιος του -ηλικίας τότε 18 ετών- του παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως νιώθει άβολα με το φύλο, με το οποίο γεννήθηκε.

«Μια μέρα μου είπε, "ζω σε ένα σώμα που δεν είναι δικό μου". Ήταν 18 χρονών τότε, τώρα είναι 26», ανάφερε. «Δεν εξεπλάγην... επειδή από την ημέρα που γεννήθηκε ένιωσα πως το σώμα του ήταν σώμα αγοριού. Πάντα το υποπτευόμουν», είπε ο Selim.

Ο 62χρονος ηθοποιός χαρακτήρισε τον γιο του «θαρραλέο», ειδικά «εφόσον ζούμε σε μια κοινωνία που αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα...πολύ δύσκολα».

Επίσης μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο γιος του στην προσπάθεια να αλλάξει το φύλο του στην ταυτότητά του, που έληξε πριν από δυο χρόνια, επειδή η μετάβαση δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

«Το πρόβλημα με την Αίγυπτο είναι πως έχουμε είτε αρσενικό είτε θηλυκό, δεν έχουμε τίποτα ενδιάμεσο που να αναφέρεται στην μεταβατική φάση», είπε ο Selim.

Παρόλο που η φυλομετάβαση είναι νόμιμη στη χώρα, η διαδικασία είναι μακρά και περίπλοκη, καθώς περιλαμβάνει εξετάσεις, ψυχολογική αξιολόγηση και έγκριση από γιατρούς αλλά και κληρικούς.

