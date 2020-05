Λόγω πανδημίας κορωνοϊού, οι μεγαλουπόλεις χωρίς τους ανθρώπους τους μοιάζουν λιγότερο απειλητικές για τα ζώα, όπως διαπιστώνεται τους τελευταίους μήνες σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών προσφάτως και στην Τουρκία.

Εν μέσω lockdown, εκατοντάδες πρόβατα «εισέβαλαν» στην Σαμψούντα, αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας που εδώ και εβδομάδες έχει επιβάλει η κυβέρνηση Ερντογάν.

Ξαφνικά, τη σιγή τού lockdown έσπασαν τα βελάσματα και οι ήχοι από τα κουδούνια του κοπαδιού. Οι πολίτες κατέγραψαν με τα κινητά τους εικόνες πρωτόγνωρες για την πόλη τους, με ττα εκατοντάδες πρόβατα να περιφέρονται στους έρημους δρόμους και κάποια από αυτά να σταματούσαν, μάλιστα, στις νησίδες πρασίνου για να πάρουν δυνάμεις με λίγο γρασίδι.

«Κοπάδι με πρόβατα εισέβαλε χθες βράδυ στη Σαμψούντα εν μέσω lockdown λόγω κορωνοϊού» έγραψε στο Twitter ο Ραγίπ Σοϊλού, δημοσιογράφος, που κατέγραψε κάποιες από τις εικόνες.

Flock of sheep invades Turkey’s city of Samsun last night during the coronavirus lockdown 🐑 pic.twitter.com/Wmf4pKEGPM