Η Βρετανία κατέγραψε σήμερα 739 νέους θανάτους από κορωνοϊό, ένας αριθμός αυξημένος σε σχέση με χθες, με το σύνολο των νεκρών να ανέρχεται πλέον στους 27.510.

Η Βρετανία αποτελεί τη δεύτερη πλέον πληγείσα χώρα στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις 28.236 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από κορωνοϊό στην Ιταλία.

Η κυβέρνηση εξέφρασε την ικανοποίησή της, καθώς πέρασε τον στόχο της να διεξαγάγει 100.000 διαγνωστικά τεστ την ημέρα στα τέλη Απριλίου, έναν πυλώνα στη μάχη της εναντίον του νέου κορωνοϊού. «Το 24ωρο έως τις 9 το πρωί τοπική ώρα της 1ης Μαϊου, διεξήχθησαν 122.347 τεστ στη Βρετανία», ανέφερε κυβερνητικός αξιωματούχος.

As of 9am 1 May, there have been 1,023,824 tests, with 122,347 tests on 30 April.



762,279 people have been tested of which 177,454 tested positive.



As of 5pm on 30 April, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 27,510 have sadly died. pic.twitter.com/cbZ2M02TqS