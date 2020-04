Τον ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή προσπάθεια για την εξεύρεση θεραπείας εναντίον του κορωνοϊού, αναγνώρισε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, δρ. Άντονι Φαούτσι.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης που έκανε στο Οβάλ Γραφείο, ο κ. Φαούτσι αναφέρθηκε στα υποσχόμενα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για τη ρεμδεσιβίρη (remdesivir), λέγοντας ότι οι συγκεκριμένες δοκιμές «ανοίγουν τον δρόμο» για μια πιθανή θεραπεία έναντι του ιού.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι το remdesivir έχει μια σαφή, σημαντική, θετική επίδραση στη μείωση του χρόνου έως την ανάρρωση», δήλωσε ο Δρ Φαούτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID). Οι ασθενείς που έλαβαν remdesivir χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 11 ημέρες για να ανακάμψουν σε σύγκριση με 15 ημέρες που χρειάστηκαν για όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο», είπε.

«Ήταν μια διεθνής δοκιμή, η οποία έγινε σε πολλά ερευνητικά κέντρα, τα οποία δεν βρίσκονταν μόνο στις ΗΠΑ, αλλά σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Δανίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Dr. Fauci speaks on the clinical trial for potential coronavirus treatment drug remdesivir:



“What it has proven is that a drug can block this virus ... This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses." pic.twitter.com/hFTPUIa8No