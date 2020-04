Δύο μαύρες γυναίκες έκαναν αγωγή κατά γηπέδου γκολφ καθώς, καθώς όπως υποστηρίζουν, ένας από τους ιδιοκτήτες κάλεσε την αστυνομία γιατί «έπαιζαν αργά».

Οι Myneca Ojo και Karen Crosby, δύο από τις πέντε γυναίκες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, το οποίο συνέβη το 2018, κατέθεσαν αγωγή τη Δευτέρα τόσο ενάντια της εταιρείας που διαχειρίζεται το Grandview Golf Course όσο και κατά εργαζομένων. Σύμφωνα με την αγωγή ένας από τους ιδιοκτήτες είπε στις γυναίκες πως «δεν συμβάδιζαν» με το παιχνίδι των υπολοίπων παικτών και τους συμπεριφέρθηκε διαφορετικά από ότι στους άλλους παίκτες οι οποίοι, σύμφωνα πάντα με την αγωγή, ήταν λευκοί και άνδρες. Οι γυναίκες ζητούν δίκη και αποζημίωση, χωρίς ωστόσο στα δικαστικά έγγραφα να αναφέρεται ακριβές ποσό. Υπέρ της αγωγής τάχθηκε και το Human Relations Commission της Πενσιλβανίας. Το CNN επικοινώνησε με τη διαχειρίστρια εταιρεία ωστόσο δεν έχει λάβει απάντηση για το γεγονός.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα οι γυναίκες έγιναν μέλη του Grandview Golf Course και αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη συνδρομή τους στις 21 Απριλίου 2018. Παρότι στην ομάδα τους υπήρχε ένα μέλος παραπάνω από το συνηθισμένο όριο, τους επετράπη η είσοδος. Στην αγωγή αναφέρεται ότι το παιχνίδι άργησε να ξεκινήσει εξαιτίας πάγου. Μετά την έναρξη του παιχνιδιού ο Steve Chronister, ιδιοκτήτης του Grandview Golf Course, πλησίασε μία γυναίκα της ομάδας λέγοντάς της ότι «κινούνται πολύ αργά». Στην αγωγή αναφέρουν πως το παιχνίδι δεν «προχωρούσε» αργά και ο Chronister τους συμπεριφέρθηκε διαφορετικά από ότι στους παίκτες των άλλων ομάδων. Σύμφωνα πάντα με την αγωγή, μετά από αυτό, ο Steve Chronister κάλεσε το 911 λέγοντας πως οι πελάτισσές του δεν ακολουθούν τους κανόνες του Grandview Golf Course. Μία αστυνομικός έσπευσε στο σημείο ωστόσο ο Chronister ζήτησε να μην προχωρήσει η διαδικασία.

Μετά τις πρώτες εννέα πίστες τρεις από τις πέντε γυναίκες έφυγαν εξαιτίας των όσων είχαν συμβεί νωρίτερα. Οι Myneca Ojo και Sandra Thompson ωστόσο συνέχισαν να παίζουν. Στη δέκατη πίστα μία άλλη ομάδα παικτών έφθασε μαζί με εκείνες όπου τους είπε να παίξουν καθώς θα έκανε ένα διάλειμμα. Τότε ο Jordan Chronister, ένας εργαζόμενος στο Grandview Golf Course, τους ζήτησε «να μη διακόπτουν τους άλλους παίκτες». Παρότι ένας παίκτης της άλλης ομάδας εξήγησε τι συμβαίνει οι γυναίκες και ο Chronister διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα η διεύθυνση να καλέσει και πάλι την αστυνομία. Είναι ασαφές αν οι γυναίκες έφυγαν μόνες του ή με τη συνοδεία αστυνομίας.

Σε ακροάσεις που πραγματοποίησε το Human Relations Commission της Πενσιλβανίας αναφέρθηκε, από παίκτη της δεύτερης ομάδας, ότι οι γυναίκες δεν καθυστέρησαν το παιχνίδι του και ότι ένιωσε πως οι γυναίκες «στοχοποιήθηκαν». Παράλληλα η αγωγή αναφέρει ότι ο Steve Chronister συκοφάντησε τις γυναίκες με δηλώσεις του στην York Daily Record τον Φεβρουάριο.

Με δηλώσεις τους στο CNN οι δικηγόροι των Ojo και Crosby υποστήριξαν ότι το Human Relations Commission της Πενσιλβανίας απεφάνθη πως οι πελάτισσες τους παρενοχλήθηκαν και ως εκ τούτου η υπόθεση συνεχίζεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο ενώ έκαναν λόγο για παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Η ίδια η Crosby δήλωσε στο CNN ανακουφισμένη και χαρούμενη από την αγωγή εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η υπόθεση θα κλείσει. Παράλληλα είπε πως μετά το περιστατικό οι γυναίκες σταμάτησαν να παίζουν γκολφ γιατί δεν ένιωθαν άνετα.

Την Τρίτη, δύο ακόμα γυναίκες, οι Sandra Harrison και Carolyn Dow επίσης κινήθηκαν νομικά εναντίον του Grandview Golf Course κάνοντας λόγο για διακρίσεις σε δημόσιο χώρο.

Με πληροφορίες από CNN