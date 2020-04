Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) επέστησε την προσοχή στις ηγεσίες του κόσμου, προτείνοντας αργή και σταδιακή άρση των περιορισμών και των απαγορεύσεων κυκλοφορίας.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου για την παγκόσμια πορεία του κορωνοϊού, τόνισε πως παραμένει ακόμα άγνωστη η συμπεριφορά του ιού, σημειώνοντας πως ο εντοπισμός των κρουσμάτων, η ιχνηλάτηση επαφών, τα τεστ και η καραντίνα είναι ακόμα κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο της πανδημίας.

Οι αξιωματούχοι τού οργανισμού προειδοποίησαν τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου κατά της άρσης των lockdown σε τόσο πρώιμο στάδιο, λέγοντας πως ο κορωνοϊός εξαπλάνεται γρήγορα και είναι 10 φορές πιο φονικός από την πανδημία της γρίπης (Η1Ν1), το 2009.

«Γνωρίζουμε πως σε κάποιες χώρες τα κρούσματα διπλασιάζονται κάθε τρεις με τέσσερις ημέρες. Όμως, ενώ ο Covid-19 εξαπλώνεται γρήγορα, ο ρυθμός επιβράδυνσης της εξάπλωσής του είναι πιο αργός. Αυτό σημαίνει πως τα μέτρα ανάσχεσής της διασποράς του του πρέπει να αίρονται αργά και ελεγχόμενα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα διαμιάς. Τα έκτακτα μέτρα πρέπει να αρθούν μόνον αν λειτουργούν τα σωστά μέτρα δημόσιας υγείας» τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους κατά την ψηφιακή συνέντευξη Τύπου από τη Γενεύη.

