Συνολικά 11.329 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πανδημίου κορωνοϊού στα νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 717 νέοι νεκροί.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 4.342 σε ένα 24ωρο και συνολικά σε 88.621.

Ο σημερινός αριθμός των θανάτων είναι ελαφρώς μειωμένος από το χθεσινό (737). Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό ίσως είναι ένα δείγμα πως ο ρυθμός θνηνότητας επιβραδύεται στη χώρα, τρεις εβδομάδες μετά την επιβολή καθολικού lockdown.

