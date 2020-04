Προειδοποίηση στους κατοίκους να τηρήσουν την καραντίνα και κατά την περίοδο του Πάσχα απηύθυνε η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ μετά τη διάλυση 600 πάρτι εν μέσω πανδημίας.

Ο Διευθυντής της Αστυνομίας Ian Hopkins δήλωσε πως «ο καθένας μας και όλοι μας πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα σοβαρά». Σύμφωνα με την αστυνομία, στο διάστημα 25 Μαρτίου και 7 Απριλίου σημειώθηκαν 1.132 παραβιάσεις που σχετίζονται με τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί για τον κορωνοϊό. Ανάμεσά τους 494 πάρτι σε σπίτια, μερικά από αυτά με DJ, πυροτεχνήματα και φουσκωτές κατασκευές, και 166 πάρτι σε δρόμους.

Μία γυναίκα στο Bury, ήταν το πρώτο άτομο που συνελήφθη, καθώς η αστυνομία κλήθηκε, επανειλημμένα, να διαλύσει μία από τις «μαζώξεις» που διοργάνωνε.

Παράλληλα, η αστυνομία, που έδωσε στη δημοσιότητα αναθεωρημένα στατιστικά στοιχεία, κλήθηκε να παρέμβει σε 122 περιπτώσεις που κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για αθληθούν, 173 ακόμα συγκεντρώσεις σε πάρκα και 112 περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς και διασάλευση της δημόσιας τάξης.

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Andy Burnham, ανέφερε ότι η συμπεριφορά αυτή είναι «εντελώς απαράδεκτη» προσθέτοντας πως οι παραβάτες «θέτουν τους πάντες σε κίνδυνο». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πλειοψηφία των πολιτών του Μείζονος Μάντσεστερ συμμορφώνονται με τους κανόνες. Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος αστυνόμευσης και εγκλήματος Beverley Hughes, έκανε λόγο για αύξηση των παραβάσεων προσθέτοντας πως η αστυνομία έλαβε 500 κλήσεις μέσα σε μία ημέρα το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο οι παραβάσεις των επιχειρήσεων έχουν περιοριστεί.

#StayAtHomeGM | You should only leave your home for essentials such as food or medicine, or to exercise. When you do, it is very important that you #KeepYourDistance from others. 🚶🏼‍♂️↔️🚶🏾‍♀️You need to be at least 2 metres (about three steps) apart from other people.