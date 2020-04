Τη σκυτάλη από τον Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος έλαβε νωρίτερα ο Κιρ Στράμερ, μεσούσης της κρίσης του κορωνοϊού στη Βρετανία.

«Συγχαρητήρια στον @Keir_Starmer, τον νέο ηγέτη των Εργατικών» ήταν το tweet που έστειλε το κόμμα ανακοινώνοντας τη νίκη του πρώην δικηγόρου, ηλικίας 57 ετών και υπεύθυνου, τα τελευταία 3 χρόνια, των Εργατικών για το Brexit.

Ο Στάρμερ, που θεωρείτο φαβορί για την ηγεσία των Εργατικών, επικράτησε της Ρεμπέκα Λονγκ Μπέιλι, συμμάχου του Κόρμπιν, και της Λίζα Νάντι, εξασφαλίζοντας το 56,2% των ψήφων των μελών και των ψηφοφόρων του κόμματος.

«Είναι τιμή και προνόμιο στη ζωή μου που εξελέγην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Αυτό συνέβη σε μια στιγμή, πρωτόγνωρη όσο καμία άλλη, της ζωής μας» επισήμανε σε μια προμαγνητοσκοπημένη δήλωση, λόγω της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

«Υπό την ηγεσία μου θα εμπλακούμε εποικοδομητικά με την κυβέρνηση και δεν θα ασκήσουμε αντιπολίτευση απλά για να ασκήσουμε... Δεν υποβάλλουμε αδύνατα αιτήματα. Όμως, με τόλμη θα στηρίζουμε (τις θέσεις μας), όταν θα είναι το σωστό να το κάνουμε».

«... Όπου βλέπουμε λάθη ή κυβερνητικές αποτυχίες ή πράγματα που δεν συμβαίνουν τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, θα τα αμφισβητούμε και θα παρεμβαίνουμε».

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.



I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY