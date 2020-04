Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν μπορεί να βγει στο δρόμο για να διαμαρτυρηθεί, αλλά δείχνει πως το κίνημα διαδηλώσεων «Παρασκευές για το μέλλον» έχει θέση ακόμη και στην καραντίνα.

Η 17χρονη ακτιβίστρια από τη Σουηδία, που ενέπνευσε εκατοντάδες χιλιάδες νέους να ενδιαφερθούν και να υψώσουν τη φωνή τους για τον πλανήτη, δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία που τη δείχνει να κρατά ένα χαρτόνι το οποίο γράφει «σχολική απεργία για το κλίμα».

«Σχολική απεργία εβδομάδα 85. Συμπεριφερθείτε υπεύθυνα. Οι πράξεις σας μπορεί να κάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τους άλλους», έγραψε στο μήνυμά της κάνοντας έτσι αναφορά όχι μόνο στην οικολογία, αλλά και στην κρίση της πανδημίας κορωνοϊού.

School strike week 85. Act responsible, your actions can be the difference between life and death for others.#climatestrikeonline #StayAtHome #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #flattenthecurve pic.twitter.com/NXvn7wOL66