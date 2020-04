Άλλους 569 νεκρούς μετρά η Μεγάλη Βρετανία το τελευταίο 24ωρο με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων του κορωνοϊού να ανέρχεται στους 2.921.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, από τις 9 (τοπική ώρα) το πρωί της Πέμπτης, συνολικά 163.194 άνθρωποι έχουν εξεταστεί για κορωνοϊό, εκ των οποίων οι 33.718 έχουν διαγνωστεί θετικοί στον Covid-19.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 2 April, a total of 163,194 people have been tested of which 33,718 tested positive.



As of 5pm on 1 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,921 have sadly died. pic.twitter.com/AbPp29Ijwv