Νοσοκομεία στις ΗΠΑ απειλούν με απολύσεις εργαζόμενους αν δημοσιοποιήσουν τις συνθήκες εργασίας τους κατά την επιδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Bloomberg. Και ήδη κάποιοι έχουν χάσει τη δουλειά τους.

Ο Μινγκ Λιν, γιατρός στα επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου στην πολιτεία της Ουάσινγκτον δήλωσε πως του είπαν την Παρασκευή ότι απολύεται επειδή έδωσε συνέντευξη σχετικά με ανάρτηση στο Facebook για ανεπάρκεια προστατευτικού εξοπλισμού και ελέγχων. «Ήταν δημόσια επικριτικός για την ετοιμότητα του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει τους ασθενείς», ήταν η απάντηση του CEO του νοσοκομείου, Τσαρλς Πρόσπερ.

Στο Σικάγο, απολύθηκε μια νοσοκόμα που έστειλε σε συναδέλφους email στο οποίο τους ζητούσε να φορούν πιο προστατευτικό εξοπλισμό στις βάρδιές τους. «Πολλά νοσοκομεία λένε ψέματα στους εργαζομένους και λένε ότι οι απλές μάσκες είναι επαρκείς. Όμως νοσοκόμες αρρωσταίνουν και πεθαίνουν», δήλωσε η νοσοκόμα, η Λόρι Μαζουρκίεβιτς, που έκανε μήνυση για την απόλυσή της.

It’s hard to come to grips with the fact that #WhenCoronaVirusIsOver some of us in healthcare will not be standing. And to think that is partially due to a lack of #PPE is infuriating. #GetMePPE pic.twitter.com/id5rrHoQFH