Γλυκιά μου Μαρία καλημέρα… εδώ από την «καραντίνα» που είμαι κι εγώ, είδα το όμορφο μήνυμά σου και πείσμωσα ακόμη περισσότερο. Για σένα κοριτσάκι μου, για την οικογένειά σου, τις ξαδερφούλες σου που θέλεις τόσο πολύ να τις δεις. Για όλα τα παιδιά του κόσμου, για τα δικά μου εγγονάκια που πεθύμησα τόσο να αγκαλιάσω, θα συνεχίσω να δουλεύω για να μπορέσουμε όλοι μαζί σύντομα να βρισκόμαστε χωρίς φόβο, όπως κάναμε πάντα. Για να μιλάμε για τον κορωνοϊό και να είναι σαν ένα από τα τόσα παραμύθια που σου διαβάζουν η μαμά και ο μπαμπάς. Μία μέρα, σύντομα ελπίζω, θα ήθελα να σε δω εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τις ξαδερφούλες σου και να κάνουμε μία άλλη ανάρτηση που θα φωνάξουμε μαζί: «Κορωνοϊέ σε νικήσαμε. Με την «καραμπίνα» και με την υπομονή, με την επιστήμη και το κουράγιο όλων μας σε διώξαμε σαν κακό όνειρο.» Σε φιλώ γλυκά. Ένας παππούς που τυγχάνει να είναι και Πρόεδρος.